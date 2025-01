Biden emite perdões preventivos a familiares antes de deixar presidência dos EUA

O Presidente cessante norte-americano, Joe Biden, concedeu hoje perdões preventivos aos seus irmãos e respetivos cônjuges antes do fim do mandato, argumentando que a sua família foi “sujeita a ataques e ameaças implacáveis”.

Segundo o político democrata, os ataques e ameaças que visaram a sua família foram “motivados unicamente pelo desejo” de prejudicar a sua pessoa.

“Infelizmente, não tenho razões para acreditar que estes ataques vão parar”, lamentou Biden, em declarações que foram conhecidas poucos momentos antes do fim do seu mandato presidencial (2021-2025).

O Presidente cessante comutou ainda a pena de prisão perpétua do ativista indígena Leonard Peltier, condenado pelo assassínio de dois agentes do FBI (polícia federal norte-americana) em 1975.

Num comunicado, Biden declarou que Leonard Peltier, que estava a cumprir prisão perpétua pela morte de dois agentes da polícia federal norte-americana durante um confronto na reserva indígena de Pine Ridge, no Dakota do Sul, será transferido para prisão domiciliária.

A liberdade condicional de Peltier foi-lhe negada em julho e só poderia voltar requerê-la em 2026.

Membro da Turtle Mountain Band of Chippewa, no Dakota do Norte, Peltier participou ativamente no Movimento dos Índios Norte-Americanos, que começou nos anos 60 como uma organização que se debatia com as questões de brutalidade policial e discriminação contra os nativos norte-americanos.

Antes do fim do seu mandato presidencial, Biden emitiu vários indultos e comutações, incluindo a colaboradores e aliados que, apesar de não terem sido acusados de crimes, foram alvo de ataques de Donald Trump, que hoje tomou posse como 47.º Presidente dos Estados Unidos.

No mês passado, Joe Biden perdoou igualmente o seu filho, Hunter Biden, que aguardava sentença em dois processos por posse ilegal de arma de fogo e fraude fiscal.

Na sexta-feira passada, Biden, citado num comunicado da Casa Branca (presidência), reivindicou ser o Presidente dos Estados Unidos que concedeu mais perdões e comutações.

Em dezembro de 2024, Biden já tinha concedido 39 indultos e 1.500 comutações, e comutado as penas de 37 das 40 pessoas condenadas à morte pelos tribunais federais.