As autoridades encontraram explosivos no carro do alegado autor do atentado contra o ex-Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciaram hoje meios de comunicação social dos EUA, que citam fontes policiais.

As forças policiais, que ainda estão a apurar motivação do suspeito, que foi abatido no local, encontraram o material explosivo na viatura que estava estacionada perto do local do comício onde ocorreu o atentado que feriu o candidato republicano, na Pensilvânia, avançaram o Wall Street Journal e a estação de televisão CNN.

A agência Associated Press, citando elementos das forças de segurança sob anonimato, adiantou que também foi encontrado material para o fabrico de bombas na casa onde vivia Thomas Matthew Crooks, de 20 anos.

Os investigadores acreditam que a arma utilizada por Crooks, uma AR-15 semiautomática, foi comprada pelo pai de forma legal há pelo menos seis meses.

Donald Trump foi vítima de uma tentativa de assassínio no sábado à noite, durante um comício da sua campanha para a Casa Branca, o que suscitou a condenação generalizada dos líderes mundiais.

Atingido a tiro numa orelha, o ex-Presidente foi retirado do palco onde decorria o seu último comício antes da convenção do Partido Republicano, onde será oficialmente nomeado candidato às eleições de novembro.

Na sequência do atentado, duas pessoas morreram, incluindo o alegado atirador, que foi abatido pelos serviços de segurança, e outras duas ficaram feridas.