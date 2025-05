Um antigo assessor do ex-presidente da Ucrânia Viktor Yanukovych foi hoje morto a tiro numa rua de Pozuelo de Alarcón, na região de Madrid, confirmaram fontes policiais espanholas.

A vítima é Andriy Portnov, de 52 anos, que morreu à porta do Colégio Americano de Madrid.

Segundo diversas “fontes oficiais” citadas pelos meios de comunicação social espanhóis, Andriy Portnov tinha deixado os filhos no colégio e, por volta das 09:15 locais (08:15 em Lisboa), preparava-se para entrar no carro quando vários homens se aproximaram e o atingiram com vários tiros na cabeça e nas costas.

Os autores dos tiros fugiram do local e são procurados pela Polícia Nacional de Espanha.

Andriy Portnov foi um dos mais importantes assessores do pró-russo Viktor Yanukovych, que foi presidente da Ucrânia entre 2010 e 2014.

Opositor ao atual Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Andriy Portnov foi investigado por corrupção e violação de direitos humanos, tendo sido alvo de sanções por parte da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos.

Andriy Portnov foi um dos protagonistas da resposta do então regime ucraniano ao levantamento popular de 2014, contra a aproximação à Rússia, que ficou conhecida como a “revolta de Maidan”.

Em novembro de 2013, o então Presidente Viktor Yanukovych anunciou a suspensão, por pressão de Moscovo, do acordo de associação com a UE - dependente da aplicação de um pacote de medidas incluindo privatizações e reforma das leis laborais -, justificando que prejudicaria o país. A decisão desencadeou uma vaga de protestos que decorreu durante vários meses em nome dos “valores europeus”.

Mais de duas centenas de pessoas morreram no levantamento de 2014, que incluiu confrontos de rua, e resultou no derrube de Viktor Yanukovych.