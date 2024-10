O antigo Presidente pró-Ocidente da Geórgia, Mikheil Saakashvili, agora preso e figura crítica do Governo, apelou hoje aos protestos após a vitória do partido no poder, contestada pela oposição.

“Esta é a hora para protestos em massa. Devemos mostrar ao mundo que lutamos pela liberdade e que somos um povo que não tolera a injustiça”, escreveu Saakashvili numa mensagem na rede social Facebook.

O partido Sonho Georgiano, que apoia o Governo na Geórgia, ganhou as eleições legislativas com 54,08% dos votos, derrotando a coligação pró-europeia, que se recusou a admitir a derrota.

Logo na noite de sábado, perante os primeiros resultados do ato eleitoral, a oposição contestou a vitória do Sonho Georgiano, considerando que houve “resultados distorcidos”.

“Não reconhecemos resultados distorcidos de eleições roubadas”, declarou a líder do MNU, Tina Bokuchava, enquanto o líder do partido Akhali, denunciou “uma usurpação do poder e um golpe constitucional”.