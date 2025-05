As autoridades chilenas apelaram hoje à evacuação da costa da região de Magalhães, no extremo sul do país, depois de terem emitido um alerta de ‘tsunami’ devido a um sismo de magnitude 7,5 no mar.

“Estamos a pedir a toda a região de Magalhães que evacue a costa”, escreveu o Presidente chileno, Gabriel Boric, nas redes sociais, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Boric pediu aos residentes que sigam as recomendações das autoridades.

O sismo foi sentido às 08:58 locais (13:58 em Lisboa), com epicentro localizado 218,1 quilómetros a sul de Puerto Williams, a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com informações preliminares do Centro Sismológico Nacional (CSN).

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile (SHOA) emitiu um alerta de ‘tsunami’.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) solicitou a evacuação do litoral da região e o estabelecimento de um estado de precaução na zona de praias do Território Antártico Chileno, noticiou a agência espanhola EFE.