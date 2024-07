Um aeroporto do Havai foi evacuado brevemente após as autoridades descobrirem que um passageiro japonês estava a transportar duas granadas inertes na sua bagagem de mão, declararam hoje as autoridades locais.

O aeroporto da cidade de Hilo, no leste do estado norte-americano do Havai, localizado no Pacífico, foi evacuado na terça-feira, enquanto uma equipa de especialistas em desativação de bombas examinava os objetos suspeitos, detetados pelo raio X do terminal aeroportuário.

“O Aeroporto Internacional de Hilo sofreu uma breve interrupção nas operações” de pouco mais de uma hora, segundo comunicado do departamento de polícia do Havai.

As autoridades “concluiram que os objetos eram granadas inertes” (vazias), o que significa que não eram perigosas, acrescentou a polícia.

Um japonês, de 41 anos, foi detido pelas autoridades por “ameaça terrorista”, segundo a polícia, que ainda o mantém sob custódia.

As autoridades policiais lembraram que “réplicas de explosivos, por exemplo granadas de mão, são proibidas na bagagem registada e na bagagem de mão”.