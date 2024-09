Um adolescente, de 17 anos, matou o pai, a mãe e o irmão mais novo na casa da família, na cidade de Paderno Dugnano, perto de Milão (norte da Itália), informaram hoje os meios de comunicação locais.

Inicialmente, o jovem disse que só tinha matado o pai com uma faca após este ter assassinado a mãe e o irmão, mas, na sequência de um intenso interrogatório policial, mudou a sua versão e admitiu que tinha sido ele próprio a esfaquear toda a família até à morte.

De acordo com a imprensa italiana, o adolescente alegou ter agido sozinho, sem a participação de outras pessoas no crime, que está agora a ser investigado pelos Carabinieri - a polícia militar italiana.

Os motivos exatos dos homicídios, que vitimaram o pai, com 51 anos, a mãe, de 49 anos, e o filho mais novo da família, um rapaz de 12 anos, ainda não foram esclarecidos.

A família vivia numa casa unifamiliar, numa zona residencial, e os três corpos foram encontrados no interior, depois de o crime ter ocorrido entre as 13h30 e as 14h00 locais.