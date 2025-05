O Governo britânico anunciou hoje 100 novas sanções contra os setores militar, energético e financeiro da Rússia, depois de o Kremlin ter lançado ataques com centenas de drones contra a Ucrânia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros acrescentou ainda que o Reino Unido e outros países aliados estão a trabalhar no sentido de reduzir o teto de 60 dólares por barril de petróleo para restringir ainda mais as receitas da Rússia.

A força aérea ucraniana disse no domingo que a Rússia lançou 273 drones contra várias cidades ucranianas no sábado, a maior ofensiva de drones desde o início da guerra.

As medidas adotadas pretendem atingir, em particular, as cadeias de abastecimento de equipamento militar russo, incluindo os mísseis Iskander, utilizados pela Rússia contra zonas civis.

As novas sanções britânicas surgem numa altura em que a União Europeia (UE) se prepara para anunciar o seu 17º pacote de sanções contra o Kremlin, num esforço coordenado, acrescenta o comunicado.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, as sanções do Reino Unido e de outros países ocidentais “estão a ter um sério impacto na economia russa”, uma vez que o Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia contraiu no primeiro trimestre do ano e a economia, excluindo o sector da defesa, está em recessão há algum tempo.

“Os últimos ataques de Putin demonstram mais uma vez a sua verdadeira natureza belicista”, acusou o ministro dos Negócios Estrangeiros David Lammy, que apelou a “um cessar-fogo total e incondicional para que se possam iniciar conversações sobre uma paz justa e duradoura”.

“Temos sido claros que atrasar os esforços de paz só irá redobrar a nossa determinação em ajudar a Ucrânia a defender-se e usar as nossas sanções para conter a máquina de guerra de Putin”, acrescentou.