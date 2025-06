Ofélia Neves, que iniciou a formação em dança aos quatro anos, treina atualmente cerca de 13 horas por semana no estúdio Pequenos Pliés, onde desenvolve competências em Ballet Clássico, Técnica de Pontas, Dança Contemporânea, Flexibilidade e Preparação Física. Com este resultado, a jovem madeirense regressa à Região com duas medalhas e “um orgulho enorme”, como descreve ao Jornal a professora que acompanha a bailarina diariamente.