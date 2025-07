A Madeira esteve em destaque no recente Conselho Geral da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), que decorreu, ontem, na cidade do Barreiro.

Entre os intervenientes esteve Pedro Araújo, presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria que, em representação da Delegação da Madeira, realçou o papel ativo e coeso das freguesias madeirenses dentro da ANAFRE.

“A Madeira é uma das poucas regiões onde todas as freguesias estão filiadas na associação, um sinal do compromisso coletivo das nossas estruturas locais”, afirmou, enaltecendo a esse propósito o trabalho desenvolvido por Simplício Pestana e Celso Bettencourt.

No encontro, foram apresentados os principais desafios enfrentados pelas freguesias da Madeira, com especial atenção às dificuldades associadas à insularidade, à logística, à escala e às acessibilidades.

Pedro Araújo sublinhou ainda que “o atual contexto de estabilidade política, quer a nível nacional como regional, constitui uma oportunidade para a afirmação das freguesias enquanto estruturas fundamentais para a coesão social e o desenvolvimento dos territórios”.

A delegação, que incluiu ainda Rui Santos, membro do Conselho Diretivo, e os conselheiros Simplício Pestana e Avelino Conceição, reforçou a presença da Região nos espaços de decisão nacional em prol de políticas públicas justas, descentralizadas e sensíveis às especificidades locais.

Foi também levantada a questão dos atrasos nas transferências financeiras da Direção-Geral das Autarquias Locais para as freguesias, com Simplício Pestana a solicitar esclarecimentos ao Conselho Diretivo da ANAFRE.

Esta participação da Madeira na ANAFRE representa mais um passo para que as freguesias insulares continuem a ser agentes decisivos no desenvolvimento regional e na coesão social, garantindo uma voz ativa e representativa do poder local em Portugal.