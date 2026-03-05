Irão: Ministro israelita ameaça subúrbios a sul de Beirute com mesma devastação que Gaza

Um membro do Governo israelita ligado à extrema-direita ameaçou hoje os habitantes do sul de Beirute, bastião do movimento pró-iraniano Hezbollah, de sofrer a mesma devastação que Israel infligiu a Gaza nas represálias militares contra o Hamas.

“Muito em breve, Dahiyeh [bairro a sul de Beirute] será parecida com Khan Yunis”, declarou o ministro das Finanças israelita, Bezalel Smotrich, na rede social Telegram, em referência à grande cidade do sul da Faixa de Gaza devastada pela guerra desencadeada pelo Hamas a 07 de outubro de 2023.

Em guerra contra o Hezbollah no Líbano, o exército israelita apelou hoje de manhã aos habitantes de toda a zona sul de Beirute para que a abandonassem “de imediato” para garantir a sua sobrevivência.

Logo depois, milhares de habitantes da região fugiram em pânico, criando enormes engarrafamentos nas imediações da área. Pouco depois do aviso israelita foram ouvidos disparos intensos.

“Mensagem urgente aos habitantes” da periferia sul: “salvem as vossas vidas e abandonem imediatamente as vossas casas”, declarou na rede social X, antes do início dos disparos, um porta-voz em língua árabe do exército israelita, o coronel Avichay Adraee, indicando à população itinerários para se deslocar para norte e para leste.

“Os deslocamentos para sul são proibidos. Qualquer deslocação para sul pode colocar a vossa vida em perigo”, acrescentou.

O ataque israelita surgiu pouco depois de o Governo libanês ter decidido proibir qualquer potencial atividade militar da Guarda Revolucionária do Irão e impor a exigência de visto para iranianos que entram no país, numa nova medida destinada a apertar o cerco ao Hezbollah.

O Conselho de Ministros libanês decidiu que, caso seja confirmada a presença de membros da Guarda Revolucionária Iraniana no Líbano, “proibirá toda a atividade [...) e prendê-los-á [...] com vista à respetiva extradição”.

Segundo o ministro da Informação libanês, Paul Morcos, os iranianos vão, agora, necessitar de obter um visto para entrar no Líbano, quando, anteriormente, os dois países isentavam os respetivos cidadãos dessa exigência, com base no princípio da reciprocidade.

Os Estados Unidos, a mando do Presidente Donald Trump, e Israel, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo abatido durante a ofensiva o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.