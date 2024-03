A Iniciativa Liberal (IL) obteve hoje, no círculo eleitoral da Madeira 5.827 votos, correspondente a 3,89% da votação. Foram mais 1.586 votos do que nas Legislativas nacionais de 2022.

Este mesmo crescimento foi acentuado pelo cabeça-de-lista Gonçalo Maia Camelo, como o primeiro objetivo alcançado nestas eleições.

“É óbvio, que a partir de uma certa altura toda a gente quer mais. O grande prémio não chegou, mas acreditamos que há de chegar, porque quando as pessoas acreditam naquilo que fazem, nas suas propostas, ideias e valor, mais cedo ou mais tarde, o eleitorado vai recompensar isso”, sublinha.

Quanto a desafios futuros, o candidato, que concorreu como independente, disse que está disponível para o partido, colocando a possibilidade de se tornar militante, certo de que é a IL a força partidária com a qual se identifica.

Sobre os resultados das eleições, considera que “fica absolutamente claro que os portugueses rejeitaram algum governo de esquerda, em particular algum governo do PS”.

“Aliás, na Madeira, o partido mais penalizado foi mesmo o PS. Fica claro o que os portugueses e os madeirenses pretendem”, acrescentou.

Gonçalo Maia Camelo disse também que, nestas eleições, “ficou muito claro que os madeirenses não estão muito preocupados, ou muito interessados, com casos de corrupção ou com casos relacionados com a Justiça”, considerou.

Dirigentes, candidatos e militantes da IL, coordenada por Nuno Morna, estiveram reunidos no Hotel Quinta Bela de São Tiago, acompanhando o noticiário nacional e regional.