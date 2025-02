Festival aCORDE brindado com Vinho Madeira

O grupo Machetinho abriu esta noite o concerto do aCORDE - Festival Internacional de Cordofones Tradicionais, que teve como palco o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

Sob a direção de João Caldeira, os jovens músicos iniciaram a apresentação com um tema internacional - ‘Take on Me’, dos a-Ah - e prosseguiram com três sonoridades tradicionais: bailinho da Madeira, mourisca e xaramba.

Nesta edição, em que o festival se internacionaliza, foi notória a presença de estrangeiros na plateia e as apresentações foram feitas em português e em inglês.

À atuação do grupo do Porto da Cruz, criado no âmbito das atividades das Associação Grupo Cultural Flores de Maio, segue-se uma desgustação de Vinho Madeira e a finalizar atua o Grupo de Romarias Antigas do Rochão.

O aCORDE, conforme foi referido no início, é um festival que pretende ser um despertar para os cordofones madeirenses e um apelo à preservação destes instrumentos tradicionais popularizados também além-fronteiras, nomeadamente no Havai e no Brasil.

Esta sexta-feira, o festival regressa ao salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, onde começou na passada segunda-feira. Entre outros momentos, às 16h30, realiza-se um concerto comentado por Derque Martin Cruz, da Gran Canária. O aCORDE termina no sábado, com um concerto, às 16h30, com o grupo D’Repente e os alunos das escolas EB1/PE dos Ilhéus e a EB1/PE/C da Ponta do Sol.