Luís Neves, diretor nacional da PJ, disse hoje que a decisão de libertar os três detidos da investigação criminal na Madeira não causou “frustração” na polícia, e assumiu que não mudaria “rigorosamente nada” da operação desencadeada na Madeira há três semanas.

“Rigorosamente nada. Faríamos o que fizemos, fazíamos de igual forma. Conforme disse, os objetivos foram alcançados. E quero reiterar que o fizemos com total sigilo, com total segurança e com a eficácia de documentação que foi apreendida e que é muito relevante”, esclareceu, numa reação ao despacho do juiz Jorge Bernardes de Melo, do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, que na quarta-feira determinou a medida cautelar menos gravosa ao ex-presidente do município Pedro Calado (PSD), bem como aos empresários Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA, e Custódio Correia, principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia.

“Não se encontrando indiciada a prática, pelo arguido Custódio Ferreira Correia, pelo arguido José Avelino Aguiar Farinha e/ou pelo arguido Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado de um qualquer crime, deverão os mesmos aguardar os ulteriores termos do processo sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência”, refere o documento.

Pela segunda vez desde que há três semanas mais de uma centena de inspetores e peritos da Polícia Judiciária desembarcaram na Madeira vindos num avião da Força Aérea Portuguesa, Luís Neves veio a público defender a consistência da investigação.

“Quero expressar total confiança, segurança e serenidade nesta investigação, que é conduzida por nós com exigência e total seriedade”, referiu, assumindo, no entanto, que os investigadores estão “naturalmente preocupados” com o desfecho dado pelo juiz de instrução.

Os jornalistas insistiram junto de Luís Neves para compreender por que motivo estava “preocupado”, ao que o diretor da PJ aludiu à decisão do juiz contrária ao que era “expetável” pela PJ e pelo MP. Não obstante, complementou dizendo que estes resultados “acontecem nas investigações” e “nos percursos”, e que a PJ não vai desviar-se “um milímetro do seu objetivo, que é esclarecer a verdade”.

Luís Neves mantém que o Ministério Público apresentou “suspeitos de cometerem factos criminalmente relevantes”, e insistiu que, “contrariamente àquilo que alguém possa pensar, [o processo] não está nem encerrado nem arquivado”.

Portanto, asseverou, “nós vamos continuar o nosso trabalho que já tem anos nesta temática, como sempre fizemos”.

Luís Neves recusou ainda que a decisão do juiz de instrução de ter libertado os três arguidos, por não haver indícios da prática de crimes, possa colocar em cheque o trabalho da Polícia Judiciária.

“Não, não coloca em cheque o nosso trabalho. Sabemos o que estamos a fazer. Estamos seguros no que estamos a fazer. Estamos convictos e muito motivados no trabalho que temos vindo a realizar há anos”, disse, insistindo que mantém “total confiança na equipa que investiga estes factos”.