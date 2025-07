“É já amanhã, sábado, dia 5 julho, que o público poderá ouvir o brilho e o timbre do Septeto de Metais com Percussão, um agrupamento de música de câmara constituído pelos dedicados e profissionais instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira.

Este concerto terá lugar pelas 21h, no elegante Saccharum Hotel do Grupo Savoy Signature, recentemente considerado como uma das melhores unidades hoteleiras do Mundo pelo prestigiado guia internacional “La Liste”.

O Saccharum Hotel representa um tributo à história da cultura da cana-de-açúcar e da produção de mel e aguardente de cana, produtos importantíssimos para a economia local da Ilha, fonte de inspiração à construção e design deste Hotel.

De referir que o Grupo Savoy Signature é uma das distintas marcas que estão associadas à marca Orquestra Clássica da Madeira, que desde setembro de 2023 tem vindo a apoiar o projeto cultural de música erudita levando ao público a vivenciar momentos de elevada fruição artística através dos ensembles da Orquestra Clássica da Madeira.

Sobre o “Madbrass 7 & Percussão”, trata-se de um dos agrupamentos fixos da Orquestra Clássica da Madeira, originários do naipe dos sopros da secção dos metais e do naipe de percussão, que exploram ao máximo as sonoridades dos seus instrumentos na interpretação de obras do Séc. XX, originais para esta formação instrumental, assim como arranjos e adaptações de obras de referência de grandes compositores da história da música, dando-lhes uma outra cor sonora através dos timbres e brilhantismo da potência dos seus instrumentos musicais.

Assim, pelos metais irão apresentar-se os trompetistas Mário Pinto e Rui Vidal, os trompistas Péter Víg e Rúben Silva, os trombonistas Luís Rodrigues e Pedro Pinto e o tubista Fabien Filipe, e pelo naipe da percussão Duarte Santos e Jorge Garcia.

O ‘Madbrass 7 & Percussão’, através de uma seleção cuidadosa de composições apropriadas para esta formação, irá oferecer um concerto que será marcante na programação da nossa instituição. Pelo que, convidamos o nosso estimado público a juntar-se a nós para ouvir o melhor que estes músicos terão para oferecer, um repertório que inclui obras de compositores do século XX, designadamente: Astor Piazzolla, Christopher Warren, Vítor de Faria, Frank Gulino e Antony O´Toolen.