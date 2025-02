Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, teceu, esta manhã, elogios a Rui Marote, o ainda presidente da Associação de Futebol da Madeira (AFM), pelo seu trabalho “fundamental e decisivo” no quadro do desporto regional.

“Queria, em nome do Governo, agradecer ao Rui, aos colaboradores e a todos aqueles que tiveram um papel muito importante no desenvolvimento desportivo da região”, realçou ainda o presidente, que falava durante uma visita às instalações da sede, que foram alvo de uma obra de requalificação.

Albuquerque reforçou a importância da cooperação entre o Governo, clubes e associações para o crescimento do desporto regional. Para o presidente, o sucesso e crescimento do desporto assentam em dois princípios: a convicção de que o desporto é essencial para o desenvolvimento integral da Região e da sua população, e à necessidade de cooperação entre as diversas entidades para garantir estabilidade, planeamento e previsibilidade nas iniciativas desportivas.

Na ocasião, o presidente do Governo assegurou ainda à futura direção da AFM a continuidade do apoio do executivo para um trabalho de cooperação e progresso do desporto regional.

Contudo, Albuquerque salientou que o facto de o Governo continuar em gestão é um “problema” também para o desporto. “Havia, como vocês sabem, uma atualização justa e ponderada do PRAD- Plano Regional de Apoio ao Desporto para o futebol profissional, havia, e há, um conjunto de iniciativas importantíssimas na manutenção e investimento das infraestruturas desportivas que também estão paradas”, lamentou.

O governante manifestou esperança de que haja “bom senso, responsabilidade e juízo” para resolver a situação para que, no futuro, “não andarmos aqui de 3 em 3 meses a brincar às eleições”, rematou.