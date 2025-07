A Universidade da Madeira, através da Comissão Coordenadora de Voluntariado e em parceria com as suas congéneres da Rede de Voluntariado do Ensino Superior (R-VES), vai promover, entre os dias 4 e 6 dezembro de 2025, o V Encontro Nacional de Voluntariado do Ensino Superior 2025, subordinado ao tema ‘Voluntariado e responsabilidade social das organizações: contributos para e da sociedade’.

O encontro realiza-se na semana que se comemora o Dia Internacional do Voluntariado e tem como principal objetivo partilhar os trabalhos e as boas práticas desenvolvidos pelas instituições de ensino superior e das organizações locais. Pretende, igualmente, reconhecer e premiar os voluntários e instituições de voluntariado que têm contribuído para o desenvolvimento comunitário e para a promoção da responsabilidade social.

Além disso, o evento “constituirá um espaço privilegiado para debater medidas de valorização do voluntariado no ensino superior e no contexto comunitário, assim como refletir sobre as questões éticas e deontológicas do voluntariado e a responsabilidade social das organizações para o desenvolvimento social”, refere a UMa, em comunicado.

O programa inclui duas conferências ‘O valor humano e emocional da missão do e para o voluntário: a responsabilidade social das organizações’, por Pedro Amaral Frazão (vice-presidente da Associação GRACE); e ‘Dilemas éticos na gestão da atividade do voluntariado social’, por Rui Garcia (professor catedrático da Universidade do Porto). Estão também previstos também três workshops: ‘Valorização do voluntariado na formação curricular do ensino superior’, ‘Investigação e voluntariado no Ensino Superior’ e ‘Voluntariado Local e sustentabilidade social’. Contempla igualmente a apresentação do Guia para o Voluntariado nas Instituições do Ensino Superior e a atribuição de prémios aos voluntários e às instituições de voluntariado que têm contribuído para o desenvolvimento comunitário e a responsabilidade social.

A participação no encontro é gratuita, mas requer inscrição prévia até 28 de novembro, através do formulário disponível https://tinyurl.com/4zzrb39x. Os interessados em participar com uma comunicação oral poderão submeter propostas até ao dia 24 de outubro de 2025, enquadradas em um dos seguintes eixos temáticos Ação de Voluntariado, Investigação e disseminação em Voluntariado, e Formação em Voluntariado: https://tinyurl.com/3cbrhyn6