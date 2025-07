No próximo dia 30 de julho, a Universidade da Madeira (UMa) acolhe a sessão ‘Integrated Regenerative Tourism – By Sea and By Land’, inserida nas comemorações do bicentenário da travessia da embarcação Restauration — um marco histórico que assinala os 200 anos da viagem transatlântica de 1825, que transportou o primeiro grupo de emigrantes noruegueses para Nova Iorque, com uma paragem memorável no porto do Funchal.

A iniciativa é promovida pela Embaixada da Noruega, a Universidade da Madeira, a Slow Food Bergen, a Restauration Friends Association, o Governo Regional da Madeira e a Cátedra UNESCO do Património Cultural Imaterial da Universidade de Évora, com o objetivo de celebrar a coragem dos emigrantes, a hospitalidade madeirense e a partilha cultural que continua a unir as duas margens do Atlântico, através da enogastronomia — como o vinho Madeira e as iguarias norueguesas.

A abertura está agendada para as 15:00, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, e será presidida pelo Reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes. O evento reúne um painel de oradores, nacionais e internacionais, de reconhecido mérito em diversas áreas de intervenção, onde se inclui Peter Haugan e Matthias Kaiser (Senior Researcher—Norwegian Institute for Sustainability Research/ University of Bergen), Naidea Nunes (CITUR MADEIRA / Faculdade de Artes e Humanidades – UMa), António Silva e Rossana Santos (CITUR MADEIRA / Escola Superior de Tecnologias e Gestão - UMa), Vanessa Cesário (ITI/LARSyS / Faculdade de Artes e Humanidades – UMa), José Câmara (Vice-Reitor para a Investigação), e Miguel Ângelo Carvalho (Coordenador do ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar).

Após a apresentação das conclusões e um período de perguntas e respostas, os participantes terão a oportunidade de degustar uma seleção de vinhos Madeira, acompanhados de iguarias típicas da Noruega, preparadas pelo Chef Bjarte Finne (Slow Food Bergen) e por estudantes da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.