O Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, vai receber, de 7 a 9 de agosto, a 12.ª Conferência Internacional IEEE sobre Jogos Sérios e Aplicações para a Saúde (12th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH 2024)).

O evento vai reunir investigadores, profissionais e académicos de 25 países, consolidando-se como um dos mais relevantes fóruns académicos dedicados à discussão de aplicações e jogos para a saúde.

“A SeGAH 2024 promete, desta forma, ser um ponto de encontro para a investigação na vanguarda da utilização de tecnologias de jogos em contextos de saúde, oferecendo uma plataforma para a apresentação de investigação de ponta, a discussão de novas oportunidades de aplicação prática, e serem delineadas as direções futuras neste campo dinâmico e em constante evolução”, informa a UMa, em comunicado.

Os tópicos abrangidos pela conferência são vastos e incluem áreas como simulação e ambientes virtuais, treino do paciente através de jogos, interfaces naturais e tecnologias assistidas, bem como diagnóstico e inteligência artificial.

O evento inclui três conferências plenárias ‘Virtual Social Interaction: Applications for Health’, apresentada por Sylvia Xueni Pan, do Department of Computing, University of London; “Customized interactive technologies for health and wellbeing”, por Mónica S. Cameirão, Departamento de Engenharia Informática e Design de Media Interativos, Universidade da Madeira; e “AI/Blockchain/XR - The Merging of Emerging Technologies in Healthcare”, por Marko Suvajdzic, Associate director of Digital Worlds Institute and the director of Blockchain Research Lab, University of Florida. Do programa fazem ainda parte mais de 50 comunicações orais, distribuídas por onze sessões, e aproximadamente 20 posters. O programa completo pode ser consultado no site oficial do evento.

A SeGAH 2024 é organizada localmente com o apoio da Secção Portuguesa da IEEE, da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, do LifeTech Madeira - The Quality of Life Technologies Centre of Madeira, do polo de investigação da NOVA LINCS Laboratory for Computer Science and Informatics, e da Universidade da Madeira.