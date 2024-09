Última fase do concurso de acesso ao ensino superior começa hoje com 3.030 vagas

Os alunos podem a partir de hoje candidatar-se à 3.º fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), havendo 3.030 vagas em cursos universitários e politécnicos.

Esta é a última oportunidade para os alunos concorrem este ano ao ensino superior, estando as candidaturas abertas entre hoje e terça-feira, segundo o calendário da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

As vagas das instituições estão disponíveis no ‘site’ da DGES, sendo que mais uma vez há ligeiramente mais lugares em institutos politécnicos do que em universidades.

De acordo com os dados a que a Lusa teve acesso, há apenas 10 cursos com mais de 20 vagas e situam-se nos institutos politécnicos de Santarém, Setúbal e Leiria e nas universidades de Lisboa, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro.

O curso de Agronomia do Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária destaca-se por ser o que apresenta mais lugares (31 vagas).

Os alunos poderão concorrer às 3.030 vagas de 634 cursos, sendo que 174 terão apenas um lugar.

Haverá também mais 10 vagas para o curso de enfermagem na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e outras três para a escola do Porto.

Na 2.º fase ficaram colocados cerca de oito mil estudantes e sobraram quase quatro mil vagas, mas as instituições têm autonomia para decidir se querem disponibilizar todos esses lugares.

A regra é que as vagas da 3.º fase sejam em número igual ou inferior às vagas sobrantes da 2.ª fase.

Até ao momento, mais de 50 mil alunos já conseguiram um lugar num curso universitário ou politécnico, segundo os resultados das 1.º e 2.º fases de CNAES.

Na 1.ª fase, ficaram colocados 49.963, mas apenas 45.268 (91%) efetuaram a matrícula e inscrição.

Já na 2.º fase, cujo resultado foi conhecido há uma semana, ficaram colocados cerca de oito mil alunos.

Os resultados da 3.º fase serão conhecidos a 30 de setembro, dia em que começam as matrículas e inscrições que terminam a 02 de outubro.