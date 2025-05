Os alunos da Escola Secundária Jaime Moniz iniciaram as aulas desta semana aceitando o desafio de mostrar brios nas artes plásticas.

Por isso, no pátio da escola, de acordo com o estabelecimento de ensino, os estudantes, munidos com as ferramentas próprias da produção artística, foram dando largas à sua criatividade, entre dois dedos de interação com os colegas e a expressão, na folha em branco, da vida e do pensamento crítico. “Mais uma vez se cumpriu a tradição de promover o tradicional Concurso de Ilustração, no âmbito da abertura da Semana das Artes ESJM 2025”, reflete a escola.

Ao longo desta semana, a arte é o denominador comum na ESJM. “Nos corredores, impossível não pousar o olhar na mostra rica e polifacetada dos trabalhos dos alunos que, desta forma, reinterpretam o mundo com o olhar de artistas. Há inspiração no ar, há desafios que se agarram e que, através do desenho ou das artes multimédia, se transfigura a vida e o mundo”, esclarece.

Dinamizada pelo grupo disciplinar dos docentes de Artes, esta Semana, de 12 a 16 de maio, tem por lema central ‘Arte, Expressão e Vida’, uma forma de celebrar a ligação entre a criatividade, a expressão pessoal e a vida, destacando ainda o papel fundamental da arte na formação humana.

Na cerimónia de abertura, a delegada disciplinar de Artes Visuais, Susana Freitas, enalteceu a importância do evento como forma de projetar os trabalhos dos alunos através da produção artística, permitindo assim desenvolver as suas competências e celebrando a vida através do desenho. Este ano, a celebração das artes é enriquecida com momentos especiais, nomeadamente através das palestras sobre o percurso e a obra das artistas plásticas Patrícia Sumares e Carla Cabral.

A presidente do conselho executivo da ESJM aplaudiu a iniciativa, destacando o mérito dos alunos ligados às artes. Aliás, Ana Isabel Freitas referiu que os alunos de Artes têm dado muitas alegrias à escola, aludindo ao excelente desempenho da escola na XI edição do Festival de Audiovisual e Cinema Escolar – FACE, ao arrecadar três dos principais prémios da 14.ª edição do concurso ‘Madeira Curtas’, numa cerimónia realizada no passado dia 7 de maio, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

A Câmara Municipal do Funchal fez-se representar nesta cerimónia através de Filipa Gomes, que destacou “o importante papel da instituição na formação de gerações como escola de excelência”.

“Outro momento relevante foi a inauguração da Exposição ‘Arte – Expressão – Vida’, uma mostra de trabalhos desenvolvidos nas disciplinas das Artes Visuais, patente no Largo do Museu de 12 a 16 de maio. Uma diversidade de trabalhos criativos que demonstram a dimensão artística dos estudantes, com o apoio inequívoco e ativo dos seus professores”, considera o Liceu.

Nesta terça feira, 13 de maio, pelas 09h45, no auditório, está prevista uma palestra da artista plástica Patrícia Sumares – intitulada ‘O seu percurso académico e as suas intervenções no espaço urbano’. No dia seguinte, à mesma hora e local, nova palestra com a artista plástica Carla Cabral, denominada ‘O seu percurso académico e profissional’.

No encerramento, a 16 de maio, das 09h45 às 12h00, no auditório, o programa inclui um uma mostra de trabalhos do concurso de vídeo, a cerimónia de entrega de troféus dos concursos de ilustração, fotografia, pintura, diário gráfico, arte digital e vídeo e o encerramento da Semana.