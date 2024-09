O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil apresenta no próximo dia 23, às 18:30h, o programa ‘LUPA - A Aventura das Emoções’, desenvolvido pela Associação Escola das Emoções, que tem sede em Leiria. O programa, destinado a crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos, visa promover competências socio emocionais essenciais para o sucesso académico e pessoal dos alunos.

Este ano letivo, o LUPA chegou à Madeira através da primeira facilitadora certificada na região, trazendo uma nova abordagem ao bem-estar emocional das crianças. O programa - devidamente validado e certificado - é dinamizado ao longo de todo o ano letivo, entre outubro e junho, semanalmente. Cada sessão, de aproximadamente 1 horas, inclui quatro momentos: acolhimento, dinâmica, reflexão e relaxamento. “O programa será coordenado pela Sara Mota, facilitadora certificada do programa na Madeira e tem como grande objetivo, proporcionar a todas as crianças ferramentas necessárias para lidarem com os desafios emocionais do dia a dia, contribuindo para um ambiente escolar mais harmonioso e produtivo”, esclarece a organização.

O ‘LUPA - A Aventura das Emoções’, criado em 2015, viu aprovada a sua candidatura à Fundação Calouste Gulbenkian e em 2018 integrou, então, as Academias do Conhecimento Gulbenkian, onde validou a sua metodologia com a mentoria da Faculdade de Psicologia e de Ciências da educação da Universidade de Coimbra. Esta intervenção conta com avaliação inicial e final das competências sociais e emocionais das crianças participantes, na sua visão, na dos seus encarregados de educação e dos seus educadores e/ou professores.

“Promove-se assim, de forma lúdica e criativa, a capacidade de cada criança se conhecer, se expressar e compreender a diversidade sem julgamento ou exclusão. Através de jogos, dinâmicas, trabalhos em pares, em grupos e individuais, pretendemos ajudar as crianças no processo de identificar, perceber e gerir as suas emoções, definir e alcançar objetivos positivos, sentir e mostrar empatia pelos outros, estabelecer e manter relacionamentos positivos e tomar decisões responsáveis. Esta é uma metodologia exclusiva, desenvolvida pela Escola das Emoções, orientada segundo o modelo CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning)”, remata.