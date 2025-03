No âmbito do Dia Internacional das Florestas e do Dia Mundial da Árvore, os alunos do Externato Adventista do Funchal criaram, com a colaboração das suas famílias, um terrário.

“Neste dia, houve uma exposição de todos os terrários na escola e todas as famílias foram convidadas a visitá-la. Esta exibição de “trabalhos” foi uma verdadeira composição artística viva”, sublinha o estabelecimento de ensino, em nota enviada à redação.

“Esta ideia de representação de um ecossistema autossustentável surgiu também no âmbito do projeto Eco-Escolas, onde todos os alunos, professores, funcionários e comunidade envolvente unem esforços para cuidar e preservar o meio ambiente, não esquecendo nunca a importância deste tema”, conclui o comunicado.