Júlia Sofia Barros, aluna de 10.º ano de ciências e tecnologias da Escola Secundária de Francisco Franco, vai ser ‘Astronauta por um Dia’, depois de ter superado todas as provas de seleção deste concurso organizado pela Agência Espacial Portuguesa.

A estudante ‘da Francisco Franco’, que está entre os 30 finalistas nacionais do concurso, vai ter a oportunidade de participar num voo parabólico, promovido pela Agência Espacial Portuguesa, no dia 21 de setembro de 2025 (domingo) em local a divulgar.

Depois de no ano passado, a também aluna da Francisco Franco, Daniela Ferraz ter sido a primeira madeirense a ser ‘Astronauta por um Dia’, também este ano Júlia Barros ultrapassou com sucesso o longo processo de seleção, com várias fases de natureza eliminatória, inspirado nos processos de escolha de astronautas: Inscrição e Apresentação; Memória, Velocidade e Raciocínio Espacial; Aptidão Física; Entrevista e Fase Final.

O próximo ano letivo Júlia Barros será embaixadora desta iniciativa junto da comunidade escolar, sendo responsável por relatar e divulgar a sua experiência junto desta, contribuindo para cultivar o interesse pelo Espaço.