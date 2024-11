A Coordenação do Plano Regional de Educação Rodoviária da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, dinamizou hoje, dia 29 de novembro, uma ação de esclarecimento intitulada ‘A Minha Carta de Condução’ e que contou com a colaboração do Instrutor Marco Ribeiro, da Escola de Condução do Campanário.

Esta iniciativa, dirigida às turmas do 11.º ano, contou com a participação de quarenta e cinco alunos, e teve como objetivos informar todos os alunos com idade próxima de poder obter a licença de condução, dos direitos e deveres inerentes à utilização da mesma, e sensibilizar para a prevenção de acidentes rodoviários.

Na ocasião, o instrutor Marco Ribeiro esclareceu aspetos relacionados com a aquisição da carta de condução, como a documentação necessária, os tipos de título de condução (por exemplo, a licença de aprendizagem), as categorias, os principais factores de risco (a falta de experiência, o excesso de confiança, a menor importância dada à fadiga, a excessiva condução noturna, a condução sob o efeito do álcool, drogas e certos medicamentos, e os “amigos a bordo”), a responsabilidade do condutor (a sua segurança, a segurança dos passageiros, a segurança dos peões e dos outros veículos), o regime probatório, a carta de condução por pontos e a legislação em vigor. O Instrutor Marco Ribeiro referiu ainda que os condutores devem adotar uma atitude defensiva, ser responsáveis, tolerantes, atentos e respeitadores.