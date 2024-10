A Escola Bartolomeu Perestrelo recebeu ontem uma comitiva da Inspeção Escolar do Condado de Sălaj, Roménia, como parte do processo de acreditação Erasmus+. Esta visita marca a colaboração internacional e na troca de boas práticas educativas europeias, neste caso entre Portugal e a Roménia.

A delegação romena, liderada por representantes do Ministério da Educação romeno, tem como objetivo observar e aprender com as metodologias inovadoras e a gestão eficaz implementadas nas escolas da Ilha da Madeira, focando-se na inclusão, na educação verde e nos métodos inovadores de ensino.

“Este órgão governamental romeno, desempenha um papel crucial na supervisão e melhoria contínua do sistema educativo do país. As suas principais funções incluem a avaliação da qualidade do ensino, o aconselhamento a profissionais da educação e a contribuição para o desenvolvimento de políticas educativas”, refere o estabelecimento de ensino, em comunicado.

“Estamos honrados em receber parceiros europeus e em compartilhar as nossas experiências”, afirma Paula Cardoso, diretora da Escola Bartolomeu Perestrelo. “Esta visita não só valida os nossos esforços contínuos para a excelência educacional, mas também oferece uma oportunidade de aprendizagem mútua e de crescimento”, adita.

Para a Escola Bartolomeu Perestrelo a visita da comitiva romena “não só valida o reconhecimento das suas atividades inovadoras, como também abre portas para futuras colaborações e intercâmbios educacionais entre os dois países”.