Escola B1 PE do Covão e Vargem abraça projeto europeu de voluntariado do Desporto Escolar

A Escola B1 PE do Covão e Vargem, será parceira num projeto europeu que visa criar clubes de voluntariado no âmbito do desporto escolar.

O projeto, coordenado por uma escola da Polónia, tem como são parceiros Itália e Portugal e tem como principal propósito disseminar a ideia de voluntariado por meio do planeamento e implementação de iniciativas de base em contextos locais, além de construir uma rede de parcerias internacionais sólidas.

Este projeto adota uma linguagem universal no âmbito do desporto, explorando a sua diversidade em atividades que visam o desenvolvimento de competências de liderança, cidadania ativa e sensibilização para a cooperação internacional. O projeto está alinhado com a prioridade horizontal do Programa Erasmus: Inclusão e diversidade em todas as áreas da educação, formação de jovens e desporto.

“Através de atividades colaborativas entre Polônia, Portugal e Itália, procura-se com este projeto aumentar o envolvimento dos alunos na vida escolar e fomentar atitudes pró sociais. Ambiciona-se desenvolver o senso de responsabilidade, perseverança, habilidades de trabalho em equipa, além de promover uma identidade europeia em comum. Os alunos adquirirão competências para promover a saúde psicofísica e irão ser preparados para assumir papéis sociais e diversas outras funções tendo como base a prática do desporto”, expressa, em comunicado, o referido estabelecimento de ensino.

Neste projeto haverão três mobilidades entre os países parceiros, onde cada escola participa com 12 alunos e três professores. Nestas mobilidades de formação, os alunos adquirirão capacidades para organizarem eventos desportivos de forma independente e integrarem-se nas comunidades locais dos países que os acolhem.

O resultado será a formação de equipas desportivas, reunidas em clubes de três escolas europeias. Representantes das autoridades locais também serão envolvidos nas atividades, visando sensibilizá-los para as vantagens específicas da educação através do desporto. Durante as atividades, os alunos também utilizarão ferramentas informáticas como também, a fotografia, cinema e design gráfico, para criar os produtos criados durante o projeto.