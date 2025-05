No passado dia 22 de maio de 2025, três professores vindos da Croácia visitaram a escola Dr. Eduardo Brazão de Castro no âmbito do projeto Erasmus+, mais concretamente na modalidade de ‘job shadowing’.

Os objetivos desta visita passavam por conhecer as normas curriculares nacionais, sensibilizar para as políticas de educação sustentável, conhecer as práticas de educação, analisar e avaliar dados, planear e implementar estratégias, comunicar e colaborar, e desenvolver a capacidade de resolução de problemas e adaptabilidade.

Marco Melo, coordenador Erasmus, referiu que esta é já a sexta escola europeia a visitar a escola madeirense no presente ano letivo, o que demonstra bem a dinâmica desta instituição no âmbito do projeto Erasmus. No próximo mês de junho, a escola da Madeira visitará a Turquia com um grupo de 12 elementos (alunos dos cursos EFA e docentes).