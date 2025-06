Realizou-se ontem, no Hotel Madeira Panorâmico, o almoço de encerramento do ano letivo 2024/2025 da Universidade Sénior do Funchal. Esta iniciativa contou com a presença da vereadora com o pelouro da Educação e Cidadania Helena Leal.

O presente ano letivo registou a participação de 127 alunos, os quais tiveram acesso a uma oferta formativa composta por 24 disciplinas.

Na ocasião, Helena Leal destacou a importância de a Universidade Sénior do Funchal como um espaço de partilha de experiências e conhecimentos, sublinhando ainda o papel fundamental da instituição na promoção do envelhecimento ativo e da inclusão social.

Em nota enviada à nossa redação, a Câmara Municipal do Funchal refere que mantém um compromisso com a promoção do envelhecimento ativo e que, nesse sentido, já procedeu à aquisição de 14 novos computadores portáteis para a Universidade Sénior. Por outro lado, no âmbito do Orçamento Participativo 2023/2024, a USF passou a dispor de uma “Cozinha Móvel”, um equipamento que permitiu a realização de showcookings, baseados em programas de alimentação saudável.