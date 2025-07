O número de diplomados em estabelecimentos do ensino superior da Região diminuiu 1,4%, em 2023/24, comparativamente ao ano letivo anterior, tendo sido emitidos 862 diplomas (-12).

Dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística (DREM) evidenciam que 65,5% do total de diplomas foram atribuídos no âmbito do ensino universitário (565) e 34,5% no politécnico (297).

Disparidade aumenta

A maioria dos diplomados da Região continuam a ser mulheres. No ano letivo transato, correspondiam a 58,8% (490), enquanto os homens representavam 43,2% (372). A percentagem de disparidade aumentou, após ter recuado no ano anterior (46,9% de diplomados do sexo masculino).

Maioria tem entre 20 a 24 anos

64,6% dos diplomados tinha entre 20 a 24 anos, seguindo-se o grupo etário dos 25 aos 29 (18,2%). A faixa a partir dos 40 anos representa apenas 8,4% do total.

Ainda que o número de diplomados tenha caído, os que o lograram no ensino superior público da Região atingiram o terceiro valor mais alto da série, com 778 diplomados (90,3% do total, sendo os restantes 9,7% do privado).

Ciências sociais e comportamentais predominam

Quanto às áreas de educação e formação predominantes, destaca-se a das ‘Ciências sociais e comportamentais’, com 117 diplomados (13,6%), seguida dos ‘Serviços Pessoais’, com 110 (12,8%). Em terceiro lugar surge o setor da ‘Saúde’, com 101 (11,7%), e em quarto o da ‘Educação’, com 100 alunos (11,6%).

Já no que toca ao ciclo de estudos, as licenciaturas representam 68,0% dos diplomas, os mestrados 16,0% e os doutoramentos apenas 0,8%. 15,2% do total, obteve o diploma através de cursos técnicos superiores profissionais.