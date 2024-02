Conferência internacional promovida pela ARAE arranca hoje com 63 investigadores

A ESREA (European Society for Research on the Education of Adults), Network on Policy Studies in Adult Education (PSAE), em parrceria com a ARAE (Associação Regional de Administração Educacional) organizam a 5.ª Network Conference: Problematising the Futures of Adult Education: Between Global, National, Regional and Local Policies and Actors, nos dias 29 de fevereiro, 1 e 2 de março de 2024 na Escola Profissional Francisco Fernandes (quinta e sexta-feiras) e no Auditório da Junta de Freguesia de São Martinho (sábado). A sessão de abertura terá lugar às 14 horas no anfiteatro da escola.

Estarão presentes 63 professores e investigadores de renome na área de educação de adultos, oriundos de vários pontos do globo, designadamente USA, Canada, India, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, República Checa, Áustria, Itália, Finlândia, Polónia, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Grécia, Hungria, Espanha, Turquia e Zâmbia e Bulgária.

A conferência terá sessões plenárias e sessões paralelas que decorrerão simultaneamente em 4 salas (programa geral e das sessões paralelas em anexo) e a língua de trabalho será o inglês.