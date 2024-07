Cinco professores da EB1/PE do Monte em Curso de Formação em Guadalupe

Desde o passado dia 13 de julho, um grupo de cinco professores da Escola Básica do 1ºciclo com Pré-Escolar do Monte está a participar no curso de formação estruturado intitulado ‘Teachers Firs’, na ilha de Guadalupe, França.

Esta iniciativa insere-se no âmbito do programa Erasmus+ e do projeto ‘Dinâmicas digitais para ti - Currículo para a Educação Digital Inclusiva no Espaço Europeu’. O curso faz parte do Plano Estratégico de Formação da EB1/PE do Monte e é financiado pela Comissão Europeia, na sequência de uma candidatura ao Programa Erasmus+ e à Ação Chave 122.

A formação aborda temas como a internacionalização do currículo, a interculturalidade e ferramentas e métodos para a gestão do stress, do bem-estar e resiliência em contexto de trabalho com os alunos.

O curso é promovido pela Kaunas Biennial, uma organização não-governamental sem fins lucrativos, em colaboração com a Faculdade de Artes Universitárias Vytautas Magnus, na Lituânia. Esta parceria oferece módulos de formação para professores, focando-se na educação, cultura e artes, inclusão social e transformação digital do ensino. A formação visa proporcionar experiências enriquecedoras adaptadas às necessidades dos participantes e do Projeto Educativo da Escola.

O curso ‘Teachers Firs’ oferece assim configurações diferenciadas e inovadoras sobre os temas mencionados, melhorando as competências pessoais e profissionais dos participantes. Além disso, promove a implementação de projetos de cooperação com outros parceiros europeus.

Este curso de 8 dias ajuda os professores a explorar ferramentas e métodos para a gestão do stress, bem-estar e resiliência. O programa inclui práticas que enfatizam o bem-estar no trabalho pedagógico com os alunos, o melhoramento das competências linguísticas e a constituição de parcerias de trabalho colaborativo com colegas de outros países. As atividades incluem discussões/ reflexões significativas, experiências ao ar livre in loco, yoga e sessões terapêuticas. Os participantes têm ainda a oportunidade de experimentar e utilizar diferentes ferramentas e métodos para a gestão do stress e o aumento do bem-estar pessoal e profissional.

A formadora do curso apoia a colaboração entre os participantes, incentivando a criação de projetos de parceria e ajudando a encontrar novos parceiros europeus para novos projetos.

Participar neste curso internacional, com cinco parceiros de outros países europeus, Finlândia, República Checa, Irlanda, Estónia e Áustria, permite aos professores da Região a partilha de boas práticas e a realização de atividades de trabalho colaborativo, permite ainda melhorar o seu desempenho profissional e pessoal e assim desenvolver competências essenciais para maximizar o seu desempenho educativo.