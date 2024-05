A Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo dinamiza, no dia 7 de junho, a partir das 17h15, um ‘Lanche às cegas’. Esta é uma iniciativa que “visa promover a inclusão e aumentar a consciencialização sobre as capacidades e desafios enfrentados pelas crianças e alunos cegos e com baixa visão.

Durante este evento, que decorre no ‘The Views Monumental’, os participantes terão a oportunidade de vivenciar uma experiência sensorial única, sendo vendados enquanto desfrutam do lanche”, refere o conselho executivo desta escola de referência para crianças e alunos cegos e com baixa visão.

O lanche contará com a participação de crianças e alunos cegos e com baixa visão, professores, pais e entidades regionais, sendo uma forma de transmitir a mensagem à sociedade em geral da importância que a ‘Bartolomeu Perestrelo’ dá à inclusão.