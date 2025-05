Trinta e cinco anos depois os desafios demográficos, o impacto da evolução tecnológica na educação e o papel da escola na sociedade estão entre os temas mais sensíveis que serão discutidos no próximo dia 29 de Maio, no Funchal, numa iniciativa da ANESPO (Associação Nacional de Escolas Profissionais).

“A Madeira será o ponto de arranque de um conjunto de ações definido pela ANESPO e que levará a todo o País a reflexão sobre o caminho até agora trilhado pelas escolas profissionais desde que, em 1989/90, as primeiras cinquenta iniciaram uma nova modalidade de qualificação inicial de jovens - um processo que, com reconhecido sucesso, acabou por se estender a todo o território nacional”, esclarece a organização, em comunicado.

A revisão do Catálogo Nacional das Qualificações, o impacto dos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência e o Quadro Financeiro Plurianual da UE para 2028/34 são outros temas que integrarão o evento.

A abrir a iniciativa estarão o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho; o presidente da direção da ANESPO, Amadeu Dinis; e António Belo, presidente da Direção da Escola Profissional Cristóvão Colombo.

Depois seguir-se-á uma mesa redonda, moderada por Alexandre Oliveira, da ANESPO, que contará com a participação de António Oliveira das Neves, especialista em Políticas de Formação e Desenvolvimento Regional; Filipa Henrique de Jesus, presidente do Conselho Diretivo da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional; João Santos, perito em Políticas de Educação e Formação Profissional; Maria João Monte, presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Regional; e Sara Estudante Relvas, presidente do Instituto para a Qualificação da Madeira.

Local: Escola Profissional Cristóvão Colombo, Funchal

Hora: 14h00