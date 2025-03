Doze alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos participaram em duas mobilidades de grupo no âmbito do Programa Erasmus+, entre os dias 24 e 28 de fevereiro.

De acordo com uma nota hoje enviada ao JM, seis dos alunos estiveram em Betanzos, Espanha, e outros seis em Patras, Grécia, tendo sido cada grupo acompanhado por dois docentes.

“Foi uma semana intensa de atividades em contexto de sala de aula e no exterior, durante a qual foi possível trabalhar conjuntamente com alunos e docentes das escolas IES As Mariñas e Arsakeio Gymnasium Patras. Os discentes fizeram e ouviram apresentações, participaram em aulas e em visitas de estudo a organizações/lugares relevantes e/ou de referência, trocaram opiniões, partilharam aprendizagens e pontos de vista, e acompanharam eventos alusivos ao Carnaval, percecionando a forma como este é vivido nos locais visitados”, adiantou a escola na mesma nota.

Na Grécia, os discentes ficaram com famílias de alunos da escola que os acolheu, acrescentou ainda.

“Estas mobilidades permitiram aos participantes explorar as culturas locais e dos países, aprender mais sobre a Europa e os valores europeus, melhorar e adquirir competências fundamentais para o século XXI (designadamente as digitais, bem como ao nível do relacionamento interpessoal e da comunicação, sobretudo em língua inglesa, mas também nas línguas galega e grega). Estes contactos com outras realidades e a vivência de experiências espetaculares são inolvidáveis, os reflexos/as aprendizagens inegáveis”, conclui.