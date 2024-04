A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) surpreendeu a comunidade educativa com uma “performance/happening”, durante o decorrer das aulas, na passada sexta feira, dia 26 de abril.

Conforme informa uma nota enviada à redação, o evento artístico esteve a cargo da professora da Modalidade Artística de Teatro, Fátima Nóbrega, que trabalhou com os alunos das turmas do 8.º ano de escolaridade, para encenaram o momento fulcral da viragem da nossa história, como forma de festejar os 50 anos do 25 de Abril.

Este registo de linguagem artística foi apresentado por cerca de 120 alunos nos corredores, na sala de professores e no pátio da EBSGZarco.

De assinalar que as turmas assistiram previamente ao filme “Capitães de abril”, de Maria de Medeiros, como mote de motivação para o acontecimento a realizar.

“A performance apresentada teve como objetivo comemorar e comunicar através da expressão e do movimento corporal, privilegiando as linguagens comunicativas e cénicas da modalidade artística de Teatro. O “happening” retratou o momento da revolução através das várias caracterizações: Salgueiro Maia, com as Forças Armadas, conjuntamente com o povo, foram os grandes agentes do magnificente acontecimento”, realça a mesma nota.

“Neste cenário, deu-se azo à inclusão e à igualdade nas formas diferenciadas do gesto, do ritmo e do meio em comunicar. De facto, a escola é um lugar aprazível de saberes e linguagens, em que a existência deste evento artístico nos nossos dias só é possível devido a essa revolução de abril. Daí: Abril, sempre!”, aditou ainda.

Assista a esta performance através do seguinte link: https://www.canva.com/design/DAGDpmI25lU/h6rtv8htNr9c5DI5Q0dSiw/watch?utm_content=DAGDpmI25lU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor