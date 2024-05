A 18 de maio assinala-se o Dia Internacional dos Museus, cujo tema deste ano será ‘Museus para a Educação e a Investigação’, “que pretende realçar a importância dos museus como instituições educativas dinâmicas que promovem a aprendizagem, a descoberta e a compreensão cultural”, conforme anunciou em comunicado a Câmara do Funchal.

As comemorações terão início amanhã, pelas 10h00 no auditório do Museu de História Natural do Funchal, onde a vereadora que tutela o Pelouro da Ciência, Conhecimento e Inovação, Nádia Coelho, fará a abertura da apresentação pública do projeto “As Potencialidades dos Insetos nos Ecossistemas”, seguida pela abertura oficial da exposição temporária Colorum II, por volta das 11h30, onde estarão expostos os trabalhos alusivos à temática dos insetos, de um grupo de alunos e professores da Escola Secundária Francisco Franco.

A 17 de maio está prevista a realização de quatro visitas guiadas às salas de exposição permanente e temporária do Museu de História Natural do Funchal, direcionadas a grupos escolares, bem como atividades educativas no âmbito da biologia marinha, entomologia, botânica e geologia.

A 18 de maio, sábado, as entradas são gratuitas para todo o público e durante a manhã, das 10h00 às 12h00 e à tarde, das 14h00 às 17h00, o MHN programou uma atividade para as famílias na área da entomologia, intitulada ‘À Descoberta dos Insetos’ e os participantes terão um certificado de participação.

No final do dia 18, das 21h00 às 23h00, irá ser realizada a atividade ‘Pela Calada da Noite’, esta será feita em conjunto com a Associação dos Amigos do Museu da Quinta das Cruzes e consiste numa visita guiada noturna ao Palácio de São Pedro, onde serão abordados assuntos sobre a vida da aristocracia funchalense no séc. XIX, mais concretamente sobre os Condes de Carvalhal, que habitaram este Palácio. Em seguida será realizada uma visita à exposição Waterline - Breathless Emotions.

Estas visitas serão orientadas pelo Historiador Paulo Perneta, a Arquiteta Susana Neves e pelos Conservadores do Museu de História Natural do Funchal Manuel Biscoito e Ricardo Araújo. Refira-se que as atividades do dia 18 requerem uma inscrição prévia, que terá de ser feita para o email eventos.mmf@funchal.pt até dia 16 de maio, pois as entradas são limitadas.