A Yacooba, plataforma de bilhética para eventos, com sede no Funchal, participa esta quarta-feira na 10.ª Introbiz Expo, no Cardiff City Stadium.

Diogo Santos, cofundador e COO da empresa, será o representante oficial da Yacooba, foi anunciado em comunicado de imprensa.

Esta é uma imprensa inovadora no setor da tecnologia de bilhética, que contou com o apoio do programa Madeira 14-20, suportado pela União Europeia.

”A participação da Yacooba na Intobiz Expo 2024, a 26 de junho no Cardiff City Stadium, é uma ótima oportunidade para a Yacooba apresentar a sua oferta inovadora ao público e a empresas galesas”, afirma Diogo Santos.

O responsável adianta que estão ansiosos por participar na Expo e contribuir para os avanços no ecossistema de bilhética de eventos com uma “solução segura e abrangente, que beneficia tanto os produtores de eventos como os participantes”.

Os participantes terão a oportunidade de aprender mais sobre as soluções inovadoras da Yacooba no seu stand, onde haverá demonstrações e flyers informativos.