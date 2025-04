Foi o melhor primeiro trimestre de sempre. O Porto Funchal recebeu nos primeiros três meses deste ano, 266.964 passageiros num total de 105 escalas de navios de cruzeiro. Um crescimento de 19,64% no volume de passageiros e uma subida de 36,36% em termos de escalas de navios de cruzeiro, em comparação ao período homólogo do ano anterior, segundo dados disponibilizados hoje pela APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma.

Neste período, passaram ainda pelo Porto do Funchal 92.903 tripulantes. Mais 26,32% do que os contabilizados nos primeiros três meses do ano passado: 73.541. Feitas as contas, e tendo por base um estudo realizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal, que estima um gasto médio de 61,40€ por passageiro/tripulante de navio de cruzeiro, este primeiro trimestre gerou mais de 22 milhões de euros de impacto direto na economia regional.

Números, que deixam a presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), Paula Cabaço, satisfeita. “São dados muito importantes para a Região, e que resultam do trabalho que tem sido desenvolvido pelos Portos da Madeira em conjunto com os nossos parceiros: companhias, agentes de navegação e operadores turísticos”, sintetiza, acrescentando que este “crescimento sustentável” revela também o interesse da indústria dos cruzeiros na Madeira.