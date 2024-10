Os Vinhos da Madeira estarão presentes na feira ‘Grandes Escolhas - Vinhos & Sabores’, que decorrerá entre 19 e 21 de outubro de 2024, no Pavilhão 1 da Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações.

Trata-se de uma ação concertada entre quatro produtores de Vinhos com Denominação de Origem (DO) ‘Madeirense’, nomeadamente: Octávio Freitas Winery, Madeira Wine Company (Atlantis), Casa do Caramanchão (Boneca de Canudo) e Duarte Caldeira & Filhos (Terras do Avô) e o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), que apoia esta participação através de dois stands (139/140) personalizados com imagem impactante, que cativará os visitantes, destacando os nossos vinhos dos demais.

A Feira acontece sob organização da revista ‘Grandes Escolhas”’ a publicação de referência do sector vínico, e é o maior evento do sector em Portugal, com mais de 400 produtores de vinhos presentes e mais de 16 mil visitantes. Congrega produtores de todas as regiões do país, os quais apresentam as suas últimas colheitas e as grandes novidades para o ano de 2024. Vinhos brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados, como Porto, Madeira e Moscatel, têm uma ampla representação neste acontecimento anual.

As portas estarão abertas das 15h às 21h, nos dias 19 e 20 de outubro e das 11h às 18h, no dia 21 de outubro, exclusivamente para profissionais.

De salientar que Portugal continental é um mercado muito representativo para o setor dos vinhos com DO ‘Madeirense’, tendo apresentado, no ano transato, um total comercializado de cerca de 220 000€, razão pela qual o Governo Regional aponta para a importância de “reforçar a sua presença, nomeadamente numa feira com esta dimensão, incrementando vendas e potenciando um crescimento sustentado deste setor”.