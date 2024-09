De acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em agosto de 2024, o valor mediano de avaliação bancária de habitação na RAM situou-se nos 1 929 euros/m2, registando um acréscimo de 0,1% em relação ao mês precedente (ou seja, mais 1 euro) e uma subida de 13,1% face ao mesmo mês do ano anterior (+224 euros).

Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 1984 euros/m2, traduzindo uma variação de -0,3% comparativamente a julho de 2024 e de +11,1% face ao mês homólogo, refere a Direção Regional de Estatísticas em informação veiculada hoje.

Nas moradias, este indicador situou-se nos 1 817 euros/m2, valor superior em 0,8% ao observado no mês anterior e 25,3% acima do registado no mesmo mês do ano passado.

A nível municipal, é de referir que o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em agosto de 2024, se fixou nos 2244 euros/m2, +1,5% em relação ao mês precedente e +9,5% em comparação com agosto de 2023.

Para além do Funchal, e no mês em referência, também ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33) os municípios de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, cujos valores de avaliação bancária atingiram os 1 857 euros/m2 e os 1795 euros/m2, respetivamente. Câmara de Lobos observou um acréscimo de 0,4% face ao mês anterior e de 31,9% em relação ao mês homólogo, enquanto Santa Cruz registou uma variação mensal de -1,5% e homóloga de +15,7%.

O valor mediano de avaliação bancária no País fixou-se nos 1664 euros/m2, mais 26 euros que no mês anterior (+1,6%). A variação homóloga foi de +8,2% (+126 euros).

No contexto das 9 regiões NUTS II do país, os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2 456 euros/m2) e no Algarve (2 228 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (1 929 euros/m2). Face ao período homólogo, o Oeste e Vale do Tejo (+13,2%) registou a maior variação positiva (RAM na 2.ª posição, com +13,1%) e o Algarve (+3,0%) a menor. Comparativamente ao mês anterior, a R. A. Açores (+3,5%) liderou as subidas, surgindo, no polo oposto, a RAM (+0,1%).

Número de avaliações bancárias aumentou

Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária, de agosto de 2024, foram consideradas 664 avaliações, +27,9% que no mesmo período do ano anterior. Destas, 365 foram de apartamentos e 299 de moradias. Em comparação com o mês anterior, realizaram-se menos 30 avaliações, o que corresponde a um decréscimo de 4,3%. A nível nacional, a variação homóloga do número de avaliações bancárias foi de +29,0%, enquanto a variação em cadeia se fixou em -2,7%.