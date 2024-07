Portugal recebeu 26,5 milhões de turistas não residentes em 2023, um crescimento de 19,2% face a 2022 e 7,7% acima do ano pré-pandémico de 2019, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O ano de 2023 foi marcado pelos sinais de recuperação da crise no setor, gerada pela pandemia de covid-19, superando-se os valores recorde de 2019 nos principais indicadores”, refere o INE nas “Estatísticas do Turismo 2023”.

No ano passado, as dormidas dos estabelecimentos de alojamento turístico (hotelaria, alojamento local e turismo no espaço rural/habitação) resultaram em crescimentos de 20,0% nos proveitos totais e de 21,4% nos de aposento, para 6.015,3 e 4.622,6 milhões de euros, respetivamente.

Segundo o instituto estatístico, estes valores representam crescimentos de 8,8% nos proveitos totais e de 9,4% nos proveitos de aposento, em média, por ano, desde 2019.

Já o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) atingiu 64,8 euros (+15,4%) e o rendimento médio por quarto ocupado foi de 113,0 euros (+9,1%).