O Porto do Funchal recebe hoje três navios, Marina e Mein Schiff 1 que chegaram esta manhã e o Mein Schiff 7 que veio na passada segunda-feira. Os três navios estão a movimentar um total de 10 114 pessoas, sendo 7 309 passageiros.

O Mein Schiff 7 pernoitou duas vezes no Funchal e parte hoje, às 14h00, para La Palma, no âmbito do cruzeiro de 07 noites que está a realizar entre a Madeira e Canárias. Esta é a penúltima viagem deste navio às ilhas atlânticas. No próximo dia 29, o navio faz a última escala da temporada na Madeira e regressa ao Porto do Funchal a 12 de novembro, posicionando-se novamente, na rota das ilhas atlânticas, já em plena época alta.

O Mein Schiff 1 está viagem transatlântica. Saiu de La Romana a 11 de abril, com escalas em Grenadines, Bridgetown, Roseau, Funchal, Málaga e Palma de Maiorca, onde termina a viagem a 27 de abril. A partir da segunda quinzena de maio, o navio posiciona-se no norte da Europa.

Também o Marina está em viagem de reposicionamento. Está a fazer uma viagem de 63 noites Do Chile para Barcelona, com escalas em vários portos do Chili, Patagonia e vários portos da Argentina, Ilhas Falkland, vários portos do Uruguai e do Brasil, Cabo Verde, Senegal, 03 ilhas de Canárias, Funchal, Casablanca, Gibraltar, sul de Espanha, Lisboa, Tanger e Melilla, Palma de Maior, Marselha e Barcelona, onde chega a 08 de maio.