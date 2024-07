O The Reserve conquistou, na noite desta quarta-feira, o galardão de Melhor Novo Hotel nos prémios da Condé Nast Traveler de Espanha, mundialmente conhecidos por premiarem a excelência no setor turístico a nível nacional e internacional.

A distinção foi anunciada durante uma gala que decorreu no Florida Park, em Madrid, onde o Administrador Comercial da Savoy Signature, Ricardo Madias-Farinha, marcou presença ao lado de outros líderes e personalidades do setor turístico que se reuniram para celebrar o melhor do turismo mundial.

Este prémio, alcançado através da votação dos leitores, reconhece a trajetória do The Reserve no seu primeiro ano, desde a abertura em soft-opening em dezembro de 2023. O título reflete a qualidade excecional do serviço e das infraestruturas do hotel, bem como o compromisso da equipa em proporcionar experiências inesquecíveis aos hóspedes.

O The Reserve, membro da The Leading Hotels of the World, fica localizado no mesmo edifício do Savoy Palace. O hotel oferece espaços únicos e exclusivos, além de proporcionar aos seus hóspedes acesso a todas as instalações e serviços do Savoy Palace, incluindo os seis restaurantes, três bares e o esplêndido Laurea Spa, galardoado inúmeras vezes. Com quartos elegantemente decorados, onde as suites são a tipologia predominante, o hotel está a tornar-se no destino preferido dos viajantes mais exigentes que procuram uma experiência de hospitalidade de ultra luxo na ilha da Madeira.

Desde o momento da reserva, os hóspedes ficam em contacto com o seu Guest Experience Personal Assistant (GEPA), que prepara e adapta a estadia a cada hóspede ainda antes da chegada. “O GEPA tem como missão garantir uma visita impecável e ajustada aos desejos de cada hóspede”, lê-se em comunicado.

O The Reserve convida “os hóspedes a mergulharem num mundo onde a individualização de cada estadia e de cada viagem à Madeira é incomparável”.