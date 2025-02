Em janeiro de 2025, a taxa de juro implícita no crédito à habitação na Região registou um novo decréscimo, fixando-se em 4,084%, o que representa a décima segunda redução consecutiva.

Este valor é inferior aos 4,771% registados no mesmo mês do ano anterior.

A prestação média vencida caiu para 410 euros, com uma ligeira redução nos juros, que passou para 225 euros, e um pequeno aumento na amortização, que subiu para 185 euros.

O capital médio em dívida continuou a crescer, atingindo os 67.017 euros.

“A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita desceu para 3,978%, menos 0,113 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos diminuiu para os 401 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 68 992 euros (68 470 euros no mês precedente). No País, os juros desceram 5 euros face ao mês anterior para os 225 euros, enquanto o capital amortizado subiu 3 euros, para os 176 euros”, informa comunicado da Direção Regional de Estatística.