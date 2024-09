‘Stock’ de crédito à habitação atingiu em agosto valor recorde desde abril de 2015

O montante total do crédito à habitação totalizava em agosto 100,4 mil milhões de euros, o valor mais alto desde abril de 2015, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com as estatísticas do banco central, os 100,4 mil milhões de euros de ‘stock’ de empréstimos para habitação em agosto representavam mais 1,15% do que no mesmo mês de 2023 e mais 0,51% face a julho.

“Este é o valor mais elevado desde abril de 2015 e a maior variação mensal desde dezembro de 2021”, refere o BdP.

Já o montante total de empréstimos ao consumo era de 22 mil milhões de euros em agosto, num aumento de 5% face a agosto de 2023 e de 0,6% face a julho.

Quanto ao ‘stock’ de empréstimos às empresas, este totalizava 72,3 mil milhões de euros no final de agosto, menos 1,4% face a agosto de 2023 e menos 0,9% face a julho.

O Banco de Portugal divulgou também hoje o ‘stock’ dos depósitos.

Os depósitos de particulares somavam 188,3 mil milhões de euros em agosto, menos 700 milhões de euros do que em julho, o que o banco central atribui à redução dos depósitos à ordem compensados parcialmente por aumentos de depósitos a prazo.

Em termos relativos, o ‘stock’ de depósitos de particulares aumentou 7,7% face a agosto de 2023 e diminuiu 0,99% face a julho.

Já o ‘stock’ de depósitos das empresas era de 66,5 mil milhões de euros em agosto, mais 2,8 mil milhões de euros do que em julho (4,5%), no que o BdP diz ser “o maior aumento desde setembro de 2010”.

Relativamente ao mês homólogo, estes depósitos cresceram 0,7%.