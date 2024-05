Decorre no dia 2 de junho, domingo, na Quinta de São Roque, Quinta da Universidade da Madeira, atividades de recrutamento de cerca de 70 utentes do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira para participar no projeto europeu SMART BEAR.

Entre as 09h00 e as 18h00, a equipa clínica do projeto irá realizar a identificação e a verificação do histórico clínico dos participantes, de modo a avaliar a sua elegibilidade para o estudo e, adicionalmente, avaliar a cronicidade das doenças presentes e analisar as necessidades de autovigilância e de acompanhamento epidemiológico.

“O projeto SMART BEAR pretende contribuir na procura de soluções que possam suportar o envelhecimento ativo da população, prevenindo e monitorizando questões de saúde relacionadas ao envelhecimento e, adicionalmente, possibilitar novos sistemas de autogestão de cuidados de saúde, de assistência médica e de estabilização de quadros clínicos”, lê-se em comunicado de imprensa.

Na Região, este projeto pretende revolucionar o consumo de serviços digitais junto da população idosa, limitar o declínio funcional dos idosos e melhorar as suas condições de vida, em particular nos idosos acometidos pelas condições de saúde e fragilidades abordadas.

São critérios de participação no projeto SmartBear, ter idade igual ou superior a 65 anos e algumas doenças prevalentes, tais como, doenças cardiovasculares, perda auditiva, alterações cognitivas, ansiedade, distúrbios do equilíbrio e dor lombar. As inscrições podem ser efetuadas de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00, no stand posicionado na Praça do Povo, no Funchal.

Os interessados podem também aproveitar a atividade planeada para este domingo para se inteirar sobre o projeto.

Aos participantes deste projeto são fornecidos, de acordo com a sua avaliação clínica: smartphones, smartwatches, oxímetro, medidor de pressão arterial, balança digital, aparelhos auditivos e dispositivos e sensores ambientais.

Adicionalmente são disponibilizadas sessões de fisioterapia para o tratamento da dor lombar e prevenção do distúrbio de equilíbrio, com o apoio de soluções digitais para a prevenção e tratamento de comorbidades associadas ao envelhecimento e aumento da qualidade de vida da população idosa.

Recorde-se que o projeto SmartBear teve início na RAM em setembro de 2019 e já permitiu realizar uma intervenção personalizada a um grupo de 100 utentes do Serviço Regional de Saúde. Face aos resultados alcançados na Região, a União Europeia lançou o desafio de recrutar 400 participantes adicionais, totalizando 500 participantes.

Esta atividade de recrutamento está em consonância com o desafio proposto, os participantes foram selecionados por três Médicos de Medicina Geral e Familiar, através da divulgação deste estudo junto da população idosa. Até ao momento, o projeto já conseguiu captar um grande número de participantes e até julho prevê alcançar o número desejado.

A solução SMART BEAR está a ser testada em cinco países da União Europeia, França, Grécia, Itália, Portugal e Roménia, sendo a Madeira a região demonstradora de todas as soluções desenvolvidas no projeto e referência europeia para outras regiões semelhantes.

Este projeto conta com um financiamento global de 19.993.818,75 euros por parte da Comissão Europeia e está a implementar uma plataforma inovadora com recurso a dispositivos médicos inteligentes e ambientais, associados a fatores de risco clinicamente significativos em pessoas idosas com diversos problemas de saúde.

Recorde-se que o SMART BEAR é um dos projetos do Madeira Digital Health and Wellbeing, que engloba quatro projetos europeus e envolve vários parceiros, entre os quais a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura e o Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA).