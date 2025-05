Para assinalar esta escala inaugural, decorreu a bordo do navio a tradicional troca de placas, que contou com a presença da presidente do conselho de administração dos Portos da Madeira, Paula Cabaço, do comandante do navio, o norueguês Svein Rune Strommes, e de responsáveis da Blatas, que agencia o SH Diana nesta vinda à Região.

Antes da cerimónia protocolar, o comandante conduziu uma visita ao navio, que integra a frota da Swan Hellenic Cruises.

O SH Diana chegou à Madeira com 186 pessoas – 120 passageiros e 64 tripulantes –, proveniente do porto de Santa Cruz de La Palma (Canárias). Vai permanecer durante o dia acostado no Cais 6, com partida programada para madrugada deste sábado (3h30) rumo ao Porto Santo. Um dos tripulantes é Maurício dos Santos. Um madeirense com uma larga experiência de 25 anos de turismo de cruzeiros, que é o Diretor de Hotel do navio, e tem entusiasticamente promovido a Região a bordo e junto dos responsáveis pela companhia.

O jantar a bordo nesta estadia no Funchal, será a tradicional espetada madeirense com pau de louro, que Maurício dos Santos tratou de adquirir propositadamente para esta escala.

À noite, quando os hóspedes regressarem aos quartos, em vez do habitual chocolate de cortesia, vão encontrar miniaturas de bolo de mel madeirense. Detalhes que fazem a diferença e reforçam a imagem da Madeira, num navio construído em 2023 nos estaleiros de Helsínquia, Finlândia.

O SH Diana foi batizado com o nome da deusa romana da lua, da caça e da natureza, e está vocacionado para viagens de exploração e aventura, com itinerários que percorrem a zona do ártico, e áreas mais remotas da América do Sul e da costa africana.

Tudo, com o luxo e requinte que o navio oferece, onde não faltam restaurantes com cozinha internacional, biblioteca, sala de jogos, Spa com salão de beleza, jacúzi, piscina exterior aquecida e sauna.

Foi projetado para acomodar 192 passageiros e 127 tripulantes, e está equipado com um motor híbrido (elétrico e diesel). No Porto Santo, vai permanecer sete horas. Tem a chegada prevista para as 7h20, seguindo viagem para Leixões ao início da tarde, pelas 14 horas.