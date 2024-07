O Relatório Anual do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao exercício de 2023, revela que houve um aumento da situação líquida do SERAM em cerca de 76,2 milhões de euros, que traduz um acréscimo na ordem dos 6,6%, permitindo a melhoria da estrutura financeira do SERAM (aumento de 3,4 p.p. no rácio de autonomia financeira e de 10,4 p.p. no rácio de solvabilidade).

Segundo nota enviada à comunicação social pela Secretaria Regional das Finanças, no que ao passivo diz respeito, o relatório destaca que houve uma diminuição em cerca de 118,7 milhões de euros, que corresponde a uma redução na ordem dos 7,2%.

Além disso, o relatório revela que se registou uma diminuição da dívida financeira total do SERAM (incluindo os suprimentos da RAM) em cerca de 125,7 milhões de euros, que representa um decréscimo de 15,3%.

Ainda durante este período, “verificou-se um crescimento do volume de negócios em cerca de 35,4 milhões de euros, que se traduz numa subida na ordem dos 5,1%. Verificou-se ainda um aumento do Investimento do SERAM em cerca de 37,9 milhões de euros, que se traduz, percentualmente, num aumento na ordem dos 27,8%”.

A tutela lembra ainda que o Relatório Anual do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), já se encontra disponível para consulta no Portal da Secretaria Regional das Finanças (www.madeira.gov.pt/srfinancas/).

Neste Relatório Anual do SERAM são publicadas as contas anuais do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira e a sua análise sumária e comparativa com o período homólogo anterior.