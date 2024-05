O secretário regional de Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto, disse, esta sexta-feira, no Porto Santo, que a aposta que tem vindo a ser feita pelo Executivo madeirense, também através da Startup Madeira, tem permitido que a Região tenha vindo a promover e a estimular uma cultura de empreendedorismo, geradora de abordagens dinâmicas e criativas.

Rui Barreto, que falava na cerimónia de entrega de prémios do projeto rs4e, que decorreu no Porto Santo, diz que o “rs4e – Road Show for Entrepreneurship” é “um bom exemplo desse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governo Regional através da Startup Madeira, um projeto que foi iniciado em 2006 e que já envolveu mais de 28 mil alunos de diversos segmentos de ensino, desde o primeiro ciclo ao ensino superior, passando pelo ensino secundário e profissional, permitindo o contacto dos alunos com o mundo do empreendedorismo”.

Na oportunidade, Rui Barreto salientou, ainda, que, “nos últimos anos, tem existido uma transição para uma economia de mais investimento privado e isso deve-se aos empreendedores, investidores privados que acreditam no potencial da Madeira e do Porto Santo”.

Nesta 17.ª edição, os alunos do ensino secundário e profissional foram convidados a apresentar uma ideia de negócio. Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, nas escolas do ensino secundário e profissional foram apresentadas cerca de 320 ideias de negócio, das quais foram selecionados 26 grupos para a final que aconteceu na ilha dourada.

Nos dois dias em que decorreu esta final da 17.ª edição do “rs4e – Road Show for Entrepreneurship” participaram 98 alunos, dos quais 75 do Ensino Secundário e outros 23 do Ensino Profissional, com uma média de idades de 17 anos.

Lista de Vencedores

Ensino Secundário:

1º classificado: Dream App - uma aplicação concebida para alcançar os objetivos anuais, promovendo a interajuda entre os utilizadores

Escola Secundária Francisco Franco

2º classificado: Safe Adventure - Aluguer de kit de segurança para caminhadas

Escola Bás. e Sec. D. Lucinda Andrade

3º classificado: Sustent’ ARTE- Tintas para pintura artística obtidas de desperdício alimentar

Escola Secundária Francisco Franco

Ensino Profissional:

1º classificado: Free Body Academy – Academia de dança, teatro e artes plásticas, com foco em crianças com necessidades especiais.

Conservatório - Escola das Artes Engº Luíz Peter Clode

2º classificado: Veg Vibe - Pastelaria vegetariana com produtos biológicos, sendo uma alternativa para quem tem intolerâncias alimentares

Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira

3º classificado: Flex Tune – Aplicação que sugere exercícios de alongamento e terapias para profissionais da música.

Conservatório - Escola das Artes Engº Luíz Peter Clode